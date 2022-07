Loïs Openda sur son arrivée à Lens : "Eden Hazard m’a chambré"

Il est certainement la plus belle recrue, en tout cas la plus onéreuse, de Joseph Oughourlian. Loïs Openda a débarqué en Ligue 1, à Lens et a disputé son premier match Sang et Or face à Clermont le week-end passé.

L’attaquant en provenance du championnat néerlandais, où il a fait deux bonnes saisons à Vitesse Arnhem, club dans lequel il était prêté par Bruges, s’est fait conseiller par Eden Hazard pour faire le choix de ce transfert. C’est ce que Loïs raconte au journal L’Equipe : "J’ai beaucoup suivi votre Championnat. Il y a de grandes stars. On peut s’y montrer. Et c’est beaucoup plus difficile qu’aux Pays-Bas et qu’en Belgique. Pour devenir un meilleur joueur, je devais venir en France. Lens évolue dans un système qui me convient."

Conseillé mais aussi chambré par le Diable Rouge, actuellement au Real, où sa situation est incertaine, et ancien du LOSC, grand rival de Lens : "En sélection, j’en ai discuté avec Eden et Thorgan Hazard. Eden m’a chambré. Mais il m’a dit que c’était une très belle équipe. Il m’a parlé de l’ambiance. J’ai hâte de la connaître. Thorgan lui a fait ses classes à Lens." poursuit le Belge fraîchement arrivé dans l’équipe de Martinez.

Peut-être que Hazard et Openda se retrouveront au Qatar. "Ce n’est pas mon simple ou seul but [être sélectionné pour la Coupe du Monde, ndlr]. Être retenu, si c’est le cas, ne sera pas suffisant. À un moment, il a fallu que je fasse un choix. Celui de venir à Lens en était un. Je suis venu pour côtoyer de grands joueurs. Faire un bon début de saison en L1. Si j’y parviens, comme c’est dans un coin de ma tête, alors seulement après je pourrai penser à la sélection." conclut-il.