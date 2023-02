Loïs Openda sur sa méforme actuelle à Lens : "Cela ne me tracasse pas du tout"

Toujours aussi lucide et honnête dans ses propos, Loïs Openda a accordé un entretien à Pierre Deprez. Il y est notamment revenu sur la nomination de Domenico Tedesco à la tête des Diables, le retrait (qu’il déplore) de Thomas Vermaelen du staff de notre équipe nationale mais aussi sur sa 1e mauvaise passe qu’il traverse actuellement avec Lens.

Six. C’est la série de matches actuels sans but pour Loïs Openda en Ligue 1. Une période un peu moins faste pour le Diable Rouge qui a donc été relégué sur le banc par son coach, à plusieurs reprises. De quoi l’inquiéter ? "Non, pas du tout. Cela peut arriver. J’en ai déjà eu, des périodes comme celle-là, auparavant à Vitesse. Une fois que la machine va se relancer, je pense que ça ira. Je ne sais pas à quoi pense le coach. S’il me met sur le banc à cause de ça, c’est son choix. Après, c’est à moi d’essayer de rentrer et de pouvoir faire la différence. Il y a le match du week-end prochain contre Montpellier. Ce weekend, j’ai marqué, malheureusement j’étais hors-jeu. Le prochain sera dedans" affirme-t-il, comme d’habitude, avec beaucoup d’ambition.

Alors est-il déçu de se retrouver sur le banc ? Evidemment, en compétiteur qu’il est : "Forcément, j’ai toujours envie de commencer, chaque joueur a envie de jouer. C’est sûr qu’il y aura une petite déception mais ce n’est pas pour ça que je ne serai pas concentré à 100% en montant au jeu. Peut-être qu’avec ma performance de ce soir, je serai titulaire au prochain match."

La performance en question ? La victoire 3-1 face à Nantes lors de laquelle son pré-assist aura mené au CSC de Charles Traoré : "J’aurais préféré faire un assist, mais bon c’est un auto-but donc c’est comme un assist. Et puis, tant qu’on repart avec la victoire, c’est le plus important."