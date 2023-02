Loïs Openda sur Domenico Tedesco : "Je me suis demandé s’il me connaissait"

Un diamant à polir qui est devenu, en l’espace de quelques mois, un joueur référencé du football européen. À 23 ans, Loïs Openda n’a jamais brûlé les étapes mais il s’est désormais affirmé comme un buteur respecté de Ligue 1 avec Lens et... un Diable rouge en puissance, dans un secteur offensif belge où il y a des places à prendre.

Alors que notre équipe nationale vient justement de changer de sélectionneur et que Domenico Tedesco a pris ses quartiers au relais de Roberto Martinez, Pierre Deprez a rencontré Openda.

Alors, que s’est-il dit au moment où il a appris que c’était le coach italo-allemand qui raflait la timbale ? "Je me suis demandé s’il me connaissait, s’il allait me sélectionner, si j’allais faire partie de ses plans. On le saura dans la prochaine sélection. C’est à moi de prouver que je peux en faire partie en mars. Si j’y suis, j’espère que ce sera une belle période avec ce coach."

Alors est-il inquiet pour son futur en tant que Diable Rouge ? "Non, pas vraiment inquiet, disons qu’il y a du suspense. Je sais ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable d’apporter en équipe nationale comme en club. C’est au coach de faire les choix. Je ne peux pas l’obliger à me sélectionner. S’il y a déjà eu un contact ? Non, mais je pense qu’il a déjà analysé pas mal de matches. Il doit avoir un petit oeil sur moi."

C'est tout le mal qu'on lui souhaite, même si on ne se fait pas trop, trop de soucis pour lui.