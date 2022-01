Loïs Openda : "Retouner au FC Bruges ? Ce serait un pas en arrière"

Dans un club actuellement 6e d’Eredivisie et en ayant inscrit près de 40% des buts de son équipe en championnat, le jeune homme se sait suivi par les médias à chaque apparition sur le terrain. "Au plus les performances sont bonnes au plus il y a du monde et des caméras autour. Mais, je le vis bien, ça veut dire que je réalise de bonnes choses, sourit le Liégeois. Je suis considéré comme une star ici mais je ne sais pas si j’en suis une. En tout cas, je travaille tous les jours pour devenir une grande star."

Un statut peut-être inespéré pour le jeune de 21 ans lorsqu’il est parti en prêt du club brugeois à l’été 2020. "C’est ici que ma carrière a vraiment commencé. Mon passage à Bruges, c’était plus ou moins un échec. Je n’ai pas eu beaucoup de minutes ni de buts. Mais je ne regrette pas, j’ai beaucoup appris aussi bien en jeunes qu’en professionnels. C’est le foot, il faut se battre. Parfois certains sont meilleurs que toi et parfois pas. Mais je préfère retenir le positif."

Des propos qui semblent dénués d’amertume. Pourtant, le Brugeois est passé de la voie de la promesse à celle de garage en deux saisons à peine. "Quand on regarde ce que je fais maintenant, on peut peut-être dire que Bruges s’est trompé. J’aurais peut-être pu faire à Bruges ce que je réussis ici. J’aurais aimé aussi faire cette carrière à Bruges mais si ça ne s'y passe pas, ça se passera autre part."