Loïs Openda prend ses marques chez les Diables : "Impressionnant avec tous ces grands noms"

Avec Amadou Onana, Loïs Openda fait partie des deux nouveaux visages dans le groupe des Diables Rouges pour les quatre prochains matches de Ligue des Nations. "C'est très impressionnant d'être à côté de ces grands joueurs", a confié Loïs Openda ce mardi en conférence de presse.

Avec 23 buts en 49 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec Vitesse Arnhem, où il était prêté par le Club de Bruges, Loïs Openda s'est fait un nom ces derniers mois. "C'est un rêve qui devient réalité pour moi", a déclaré l'attaquant de 22 ans. "Lundi, j'ai été travaillé en salle avec Eden Hazard et mardi je serai sur le terrain avec tous ces grands noms. C'est très impressionnant d'être à leurs côtés."

Préféré aux habitués de la sélection Christian Benteke et Divock Origi, Loïs Openda veut faire valoir ses qualités durant cette trêve internationale. "C'est difficile de pouvoir apporter quelque chose dans un groupe qui est déjà si complet. Ma vitesse est ma principale qualité et je peux peut-être apporter quelque chose à ce niveau-là. Je ne sais pas encore comment le coach va m'utiliser, je n'ai pas encore discuté avec lui. C'est évident que mon objectif est de pouvoir jouer quelques minutes lors de ces quatre rencontres. Ce serait beau de pouvoir disputer un match avec de tels joueurs."

Révélé à Vitesse aux Pays-Bas, l'attaquant va retourner à Bruges mais peut compter sur de l'intérêt de l'étranger. "J'ai encore un contrat de deux ans avec Bruges et j'irai dans un club où j'aurai de la confiance et du temps de jeu. J'ai déjà eu des contacts avec Bruges, mais je n'ai pas encore pris de décision. Si je ferai mon choix en fonction de la Coupe du Monde ? Je n'y pense pas encore. Je me concentre surtout sur ces matches de Ligue des Nations."