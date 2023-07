Loïs Openda peut respirer, Lens renfloue ses caisses : le Diable rouge s'engage officiellement avec Leipzig

On n'y croyait presque plus tant les discussions auront été compliquées. Mais après des semaines de tractations, Leipzig et Lens se sont enfin mis d'accord : un an seulement après son arrivée dans le Nord de la France, Loïs Openda quitte donc la Ligue 1 et s'engage avec Leipzig, récent 3e de Bundesliga.

Un transfert qui se concrétise donc, enfin, pour le plus grand bonheur du principal intéressé, qui avait clamé son amour pour la Bundesliga à maintes et maintes reprises. Dans l'affaire, Lens en profite pour renflouer ses caisses : on évoque en effet une somme supérieure à 40 millions d'euros. Une aubaine pour les Nordistes qui avaient attiré le Diable rouge (9 sélections, 2 buts) pour 12 millions en provenance de Bruges l'été dernier. Notons, au passage, que c'est le plus gros transfert sortant de l'histoire de Lens et la plus grosse dépense de l'histoire de Leipzig.

Auteur d'une saison monstrueuse avec Lens (21 buts, 4 passes décisives en 38 matches), Openda franchit donc un nouveau palier dans sa carrière. A 23 ans, le voilà quasiment le seul dépositaire offensif d'une formation orpheline de son meilleur buteur, Christopher Nkunku, parti à Chelsea.

L'occasion est belle de prendre une nouvelle dimension. Pour définitivement exploser aux yeux du grand public ?