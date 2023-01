Loïs Openda : "Je veux essayer d’être un des plus grands buteurs, je dois travailler sur tout"

Meilleur buteur lensois, il brille particulièrement à Bollaert où il a inscrit six de ses huit réalisations. "Ce sont les meilleurs supporters de France. Ils sont amoureux du club quand on a des supporters qui sont là partout, à l’extérieur ou à la maison ça nous donne un homme en plus sur le terrain. Ça donne encore plus envie de performer".



Formé à Bruges, Openda a explosé à Vitesse avant de rejoindre Lens. Le "clic" a été immédiat. "Je me sens comme à la maison. Je me suis intégré directement. Dès les premiers contacts, je savais très bien que tout allait être quasiment parfait. L’état d’esprit est magnifique. On est tous comme des frères. C’est ça qui fait notre force". Les "Sang et or" surprennent cette saison avec leur deuxième place. "On va essayer de gagner le plus de matches possible. Je ne vais pas parler de titre parce qu’on n’est qu’à la mi-saison. L’objectif, c’est d’aller le plus loin possible en Coupe et en championnat et on verra bien ce que cela donnera au classement."



"Mon objectif est de gagner des matches et des trophées si possible avec le RC Lens. Je veux essayer d’être un des plus grands buteurs. Je ne suis pas parfait. Donc je dois travailler sur tout, que ce soit offensivement ou défensivement, pour être un des meilleurs attaquants. La finition, garder les ballons, le placement offensif, le pressing, on me demande de travailler sur tout. J’essaie de m’améliorer à chaque entraînement."



Franck Haise, son entraîneur à Lens, est sans doute le mieux placé pour cerner ses qualités et son potentiel. "C’est un attaquant intéressant dans notre système. Il peut apporter beaucoup de profondeur. Dans la justesse de ses déplacements, il a des choses qui évoluent positivement. Son timing et le fait de se démarquer pour surprendre, par exemple. Mais il a encore de la marge. Dans sa connexion avec l’équipe, il y a aussi des choses qui sont en progrès. C’est aussi un joueur avec ses qualités naturelles capables de finir dans des situations de 'un contre un' compliquées. Il reste un jeune joueur (22 ans), il a besoin d’être accompagné, rassuré, parfois un peu piqué. Je le rassure plus que je ne le pique. Mais je le pique quand même parfois".