Loïs Openda ouvre son compteur but en Ligue 1 avec Lens et terrasse Monaco

Lens qui avait privé Monaco d’une place en Ligue des champions en égalisant face aux hommes de Philippe Clement dans les ultimes minutes (2-2) a rejoué un mauvais tour aux Principautaires. Les Nordistes ont remporté une large victoire, 1-4, sur le terrain de Monaco dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Loïs Openda, arrivé cet été de Vitesse, a marqué le premier but de la rencontre et son premier but en match officiel avec les Sang et Or dès la 7e minute (0-1).

Machado lui a emboîté le pas une demi-heure plus tard (0-2, 38e) avant que Badiashile réduise l’écart peu avant le repos (1-2, 41e).

Le but monégasque n’a pas pour autant déstabilisé les Lensois, qui ont inscrit un nouveau but grâce à un penalty de Seko Fofana au retour des vestiaires (1-3, 54e). La tâche s’est encore compliquée à la 72e minute, lorsque Vanderson a écopé d’un deuxième carton jaune, laissant l’AS Monaco à dix. Philippe Clement s’est lui-même vu infliger un carton jaune dans la phase, avant que Said n’inflige un ultime coup de poignard aux Monégasques désormais en infériorité numérique (1-4, 78e).

Titulaire pour la troisième fois en trois matches, Loïs Openda s’était fait remplacer quelques instants plus tôt par Ganago (75e). Côté monégasque, Eliott Matazo a quant à lui connu sa première titularisation en championnat après avoir débuté les deux confrontations face au PSV en Ligue des Champions. Il a disputé toute la rencontre.

Au classement, Lens s’empare provisoirement de la tête avec 7 points. Monaco est 7e, à 3 longueurs des Sang et Or.