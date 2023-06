Loïs Openda inscrit son 21e but de la saison en Ligue 1, Monaco et Clement loupent l'Europe

Loïs Openda a apporté la touche finale à sa magnifique saison en Ligue 1 avec une 21e réalisation. Une de plus que Roger Boli, le dernier attaquant du RC Lens qui avait marqué 20 fois lors du même championnat.



Le Diable rouge, passeur décisif en début de rencontre, a inscrit le 3e but des "Sang et or" sur la pelouse d’Auxerre (3-1). Cette nouvelle défaite acte la relégation de l’AJA en Ligue 2.



Lens a terminé la saison en boulet de canon avec 11 victoires sur les 12 derniers matches et vient "mourir" à une petite unité du PSG. Assurés du titre, les Parisiens ont été battus par Clermont au Parc des Princes pour la dernière de Lionel Messi (2-3). Léo quitte le PSG sur un dernier affront, un match raté et encore des sifflets. Quelques heures après l'officialisation de son départ, il a encore été conspué par une partie du Parc des Princes. Le PSG menait 2-0 après 21 minutes et a concédé une nouvelle "remontada", sa 7e défaite de la saison.