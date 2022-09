Loïs Openda envie certaines qualités chez ses concurrents mais pense que Roberto Martinez a trois bonnes raisons de l'emmener au Qatar

En 7 matchs : 6 titularisations et 4 buts, il y a pire comme débuts pour un joueur de 22 ans, sortant d’un championnat (Pays-Bas) réputé facile pour les attaquants. Et Loïs se félicite de son choix.

" Lens, c’était le choix idéal pour plusieurs raisons. J’ai été super bien accueilli d’abord. Ensuite, ici, la ville entière vit pour le foot et pour son équipe. On a des supporters fidèles et passionnés, je n’avais jamais rien vu de tel, même dans les stades où je suis allé en Ligue des Champions avec Bruges.

Question niveau de football, c’est beaucoup plus fort ici. Bien sûr, aux Pays-Bas, l’Ajax c’est fort, le PSV aussi, l’AZ Alkmaar ou Feyenoord également, mais ici le PSG, Marseille, Lyon, Lens… c’est d’un niveau supérieur. Il y a beaucoup de joueurs internationaux, des stars comme Messi, Neymar, Mbappé, Payet etc. En Ligue 1 il y a plus de visibilité, c’est un des trois meilleurs championnats d’Europe, plus physique, plus dur, c’est une étape parfaite pour moi dans ma progression. Moi, je dois prouver ma valeur en tant qu’attaquant-buteur mais je ne ressens pas de pression parce que le club me fait une grande confiance. Et je sens que j’ai déjà progressé".