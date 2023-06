Loïs Openda en route pour Leipzig, un contrat de 5 ans sur la table

Loïs Openda va-t-il quitter le RC Lens après une seule saison ? On semble s’orienter vers ce scénario. Le Liégeois, un des grands artisans de la deuxième place des "sang et or" en Ligue 1, est annoncé du côté du RB Leipzig.



Brillant avec Vitesse, étincelant avec Lens, Loïs Openda s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Ses 21 buts et ses prestations avec Lens ont attiré les regards et plusieurs formations se penchent sérieusement sur son profil. Après l’Italie et l’AC Milan, c’est la Bundesliga qui lui tend les bras.



Le Bild et Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans les infos mercato, dévoilent que le RB Leipzig a pris les devants dans ce dossier. Les vainqueurs de la Coupe d’Allemagne et le Diable rouge seraient même déjà tombés d’accord autour d’un contrat de 5 ans.



Le montant du transfert pourrait atteindre les 30 millions d’euros.