Loïs Openda décisif tous les 3,45 tirs en championnat

Avec un but et un assist, Loïs Openda a été dans tous les bons coups ce samedi soir lors du partage 2-2 entre Leipzig et le Bayern Munich.

Après une saison de haut vol avec Lens, Loïs Openda a décidé de franchir un gros cap dans sa carrière. 38,5 millions d’euros plus tard, il a atterri à Leipzig. Si les attentes étaient importantes autour du buteur, force est de constater que pour le moment, le Diable Rouge répond plus que présent.

Si on regarde de plus près ses performances en championnat, Openda se débrouille plutôt bien aussi. En six matches de Bundesliga, Openda a joué 449 minutes. L’attaquant a claqué quatre buts et délivré deux assists. Et avec 2,3 tirs par match en moyenne, Openda est donc décisif tous les 3,45 tirs en championnat.

De quoi lui permettre d’être 6e au classement des meilleurs buteurs derrière Serhou Guirassy (10 buts), Harry Kane (8 buts), Jonas Older Wind (7 buts), Victor Boniface (6 buts) et Leroy Sané (5 buts).

Loïs pourra-t-il faire aussi bien que la saison passée où il avait inscrit 21 buts en 38 matches de Ligue 1 ? Pour le moment, il est bien parti pour. La saison passée après six rencontres dans le championnat français, Openda avait aussi inscrit quatre buts