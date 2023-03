Trois buts en moins de cinq minutes, Loïs Openda inscrit le hat-trick le plus rapide de l'histoire en Ligue 1

On le disait en méforme, il faut dire qu’il n’avait plus marqué depuis deux mois. Une éternité pour pareil buteur. Loïs Openda vient de mettre fin en toute beauté à sa petite période de disette. Le Diable rouge a inscrit un triplé en seulement cinq minutes avec Lens entre la 30e et 34e minute de jeu ! Il égale le hat-trick le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1, un record détenu jusque-là par Matt Moussilou avec Lille face à Istres en avril 2005. Openda a même fait un peu mieux quand on regarde l'horaire précis puisqu'il a réalisé ce triplé en 4min30, une seconde de moins que celui réalisé par Moussilou.

Clermont 0, Openda 3. Les Nordistes se déplacent à Clermont ce dimanche après-midi pour le compte de la 27e journée de championnat. Ils mènent donc actuellement 3-0. La rencontre est toujours en cours.

Le dernier but de Loïs avec Lens datait du 11 janvier dernier. Il porte désormais son total buts à douze avec les Lensois, et il s'agit déjà de son deuxième triplé.