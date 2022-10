Lois Openda chez les Diables Rouges ? La réaction de Thierry Henry qui botte en touche

En panne de buts depuis six rencontres, Loïs Openda a remis les pendules à l’heure avec un triplé ce week-end avec Lens face à Toulouse. Thierry Henry, consultant sur Prime et assistant de Roberto Martinez en a profité pour donner son avis.

Loïs Openda sera-t-il du voyage au Qatar avec les Diables Rouges ? Meilleur buteur Belge dans les cinq grands championnats, il pourrait faire partie des surprises.

D’autant plus qu’il a répondu présent ce week-end après quelques semaines de panne sèche devant le but. Face à Toulouse, il est monté au jeu à la 56e, a claqué un triplé et offert la victoire 3-0.

De quoi demander à Thierry Henry s’il pourrait être une surprise dans la sélection lors de l’émission sur le plateau de Prime Video. Et l’assistant de Roberto Martinez a botté en touche : "Je suis assistant et je veux garder mon poste. C’est donc au coach à choisir."

L’ancien attaquant a cependant été content de la réaction de Loïs après quelques semaines difficiles en club : "Pour revenir sur Loïs. Un coach, il a le droit de te réveiller. Et la nouvelle génération, parfois elle ne prend pas bien ce qu’on peut lui dire. Sa réaction sur le terrain, c’est ce que le coach veut voir. Rentrer sur le terrain et faire la différence tout simplement."

Le RC Lens réalise une superbe saison et est pour le moment 2e au général en Ligue 1.