Loïs Openda cartonne à Lens : "Un choix parfait en vue d’une participation à la Coupe du monde", estime Swann Borsellino

Swann Borsellino était l’invité de Benjamin Deceuninck ce lundi dans le Facebook Live. À cette occasion, notre consultant est revenu sur le bon début de saison de Loïs Openda avec Lens, son nouveau club.

Qui accompagnera Romelu Lukaku au Qatar ? Michy Batshuayi sur une voie de garage à Chelsea, Divock Origi sur le banc du Milan AC et Christian Benteke en MLS : les habituels remplaçants du meilleur buteur de l’histoire des Diables Rouges ne sont pas en position de force à moins de trois mois du Mondial.

Un certain Loïs Openda, buteur face à la Pologne pour sa première sélection en juin dernier, pourrait bien créer la surprise. Débarqué à Lens en provenance du Club Bruges cet été, le buteur cartonne avec les Sang et Or (3 buts en 5 matches), qui partagent la tête du championnat de France avec l’Olympique de Marseille et le PSG.

"Le mariage entre Loïs Openda et le RC Lens est un mariage parfait. Les Sang et Or sont allés le chercher car il correspondait à une certaine idée du jeu de Franck Haise, l’entraîneur lensois. De son côté, Openda a l’assurance d’être titulaire et de jouer avec des coéquipiers qui tentent de le trouver. Il m’a vraiment beaucoup impressionné dans sa participation au jeu, que ce soit en pivot avec son gabarit ou en profondeur. Son choix en vue d’une éventuelle participation à la Coupe du monde est parfait", selon notre consultant Swann Borsellino.