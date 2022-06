Loïs Openda : "C’est fantastique d’être dans ce groupe avec des grandes stars"

C’était l’un des petits nouveaux dans la sélection de Roberto Martinez pour ces quatre rencontres de Ligue des Nations, Loïs Openda a montré des choses intéressantes lors de ses montées au jeu. Le joueur de Vitesse Arnhem était déjà très satisfait d’avoir reçu sa chance, il a répondu aux questions d’Eby Brouzakis.

"C’est déjà fantastique d’être dans ce groupe avec des grandes stars. Le coach m’a donné des minutes dans les trois matches donc je suis content d’avoir pu faire mes débuts pour la Belgique."

Avec un but marqué et plusieurs occasions, Loïs a su saisir sa chance : "Le sélectionneur me donne de la confiance et c’est à moi de lui rendre. J’ai essayé de me montrer dans les trois matches, et je pense que j’ai pu montrer mes qualités au coach et à mes coéquipiers. J’espère que la prochaine fois ça ira."

L’objectif est clair, tenter de convaincre le coach pour jouer de plus en plus : "Je prends les minutes qu’on me donne. Je ne dois pas oublier que je suis tout nouveau dans le groupe. Je vais essayer de me faire une petite place petit à petit. Que ce soit trois minutes, cinq minutes, je suis obligé de me donner à fond."