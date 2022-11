Loïs Openda avec des étoiles dans les yeux : "Une Coupe du monde, c'est très impressionnant !"

Ce mercredi après-midi, Loïs Openda était présent en conférence de presse. Celle-ci s’est tenue au Koweït, 48 heures avant la rencontre amicale des Diables Rouges contre l’Egypte… dans une salle de presse improvisée et pleine à craquer.

"La Coupe du monde, c’est très impressionnant, surtout que le grand moment approche. On doit rester concentré. Je n’ai pas encore parlé avec le coach. On sait ce qu’on veut faire pendant le Mondial, on aura une réunion pour en parler. Faire partie du groupe, c’est un honneur. On sait que Michy Batshuayi est derrière Romelu Lukaku quand celui-ci est blessé. A moi d’être prêt si je reçois du temps de jeu. Je ne veux pas encore penser au fait de jouer ou non. Evoluer avec deux attaquants ? Pourquoi pas, on verra les choix du coach. Mon état d’esprit ne change pas malgré l’indisponibilité de Lukaku pour le moment. Avec notre système, identique à celui de Lens, je peux jouer dans les deux positions derrière l’attaquant aussi", a indiqué l’attaquant de Lens.

"Je trouve que nos attaquants sont complets. Je peux peut-être apporter de la vitesse dans le dos des défenseurs. Afin de créer aussi des espaces pour d’autres afin de s’infiltrer. La sélection belge ? J’ai toujours voulu jouer pour la Belgique. C’était mon premier choix. Il y a eu des contacts (ndlr : il a aussi des origines marocaines), mais mon choix était fait", a poursuivi le Diable Rouge de 22 ans.

Et de conclure : "Mon début de saison n’est pas si mauvais que ça. J’arrive avec de la confiance en moi. J’étais à l’entrainement quand j’ai appris ma sélection. J’ai célébré avec mes équipiers puis j’ai pu appeler ma famille. C’est un rêve d’enfant."