Loïs Openda avant d'affronter le Bayern : "J’aimerais un jour être au niveau d’Harry Kane"

L’attaquant du RB Leipzig, Loïs Openda réalise d’excellents débuts en Bundesliga. Le Diable Rouge, arrivé cet été en provenance du RC Lens, ne se considère pas encore comme faisant partie de l’élite mondiale des attaquants.

Avant le match au sommet de la Bundesliga, samedi, contre le Bayern Munich, le joueur de 23 ans a déclaré que son homologue au Bayern, l’Anglais Harry Kane, était l’un des meilleurs au monde. "Il est meilleur que moi. Mais c’est justement ce qui me motive. J’aimerais un jour être à son niveau", a déclaré Openda mercredi à "Sport Bild".

Contre le Bayern, le Liégeois ne voit pas son équipe dans le rôle du favori, malgré sa large victoire en Supercoupe 0-3 à l’Allianz Arena le 12 août.

"La Supercoupe était au top. Mais nous voulons encore battre le Bayern dans ce grand match et nous ferons tout pour que leur voyage à Leipzig soit le plus désagréable possible. Personne ne doit se sentir à l’aise dans notre stade, sauf nous".

Openda a marqué trois buts et donné une passe décisive au cours de ses cinq premiers matchs de Bundesliga. "Je peux encore faire beaucoup plus et je m’y emploie chaque jour pour tirer le meilleur de moi-même", a déclaré l’attaquant.

Il a décidé en toute connaissance de cause de rejoindre Leipzig, après avoir été encouragé par le sélectionneur des Diables Rouges Domenico Tedesco qui a entraîné Leipzig avant de succéder à Roberto Martinez. "Et l’entraîneur Marco Rose m’a dit qu’il voulait et allait faire de moi un meilleur joueur. Je remarque déjà que c’est ce qui est en train de se passer", a déclaré Openda.