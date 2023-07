Loïs Openda à Leipzig : un accord trouvé pour 38 millions, tous les feux sont au vert

Loïs Openda devrait quitter sous peu la Ligue 1 pour rejoindre la Bundesliga. La destination était connue depuis plusieurs semaines: le Diable rouge suscite l'intérêt de Leipzig et ce mercredi, plusieurs médias allemands et le grand manitou du mercato Fabrizio Romano ont tous indiqué que la transaction entre Lens et le club allemand était conclue.

La somme est conséquente puisqu'on parle d'un accord proche des 40 millions d'euros (38 millions + bonus). A l'origine, Leipzig souhaitait mettre 30 millions mais le club nordiste a tenu bon pour obtenir la somme qu'il désirait.

Les documents finaux doivent encore être signés selon le journaliste italien et la traditionnelle visite médicale est déjà planifiée. Plus aucun obstacle majeur ne se dresse devant les deux clubs pour que le Belge devienne la recrue la plus onéreuse de Leipzig.

Un contrat de 5 ans est annoncé (jusqu'en juin 2028) pour le Diable rouge, arrivé il y a un an à Lens en provenance de Bruges contre la somme de 12 millions. Il a marqué 21 buts cette saison en Ligue 1.