Loïs Openda à la Coupe du monde? "Je sais qui sont Lukaku, Origi, Batshuayi... mais je sais aussi qui je suis"

Loïs Openda réalise un incroyable début de saison avec Lens en Ligue 1. Auteur de 4 buts en 7 rencontres, le buteur belge porte les Sang et Or à la troisième place du championnat français, derrière l’intouchable Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Lors d’un entretien avec notre journaliste Pierre Deprez, Openda a évoqué les raisons pour lesquelles Roberto Martinez, le sélectionneur fédéral, devrait l’emmener à la Coupe du monde, qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre prochain au Qatar.

"J’ai un profil différent des autres joueurs de l’équipe nationale. Romelu Lukaku est très rapide et très costaud mais un joueur qui attaque beaucoup les lignes comme je le fais, je pense que ça peut être un atout pour l’équipe. Je suis aussi un joueur qui sait marquer. Je l’ai montré à tout le monde. On a toujours besoin d’un buteur, d’un attaquant qui sait marquer. Enfin, jouer la Coupe du monde a toujours été un rêve. Si j’y participe, je me donnerai à 100%. On a besoin de joueurs qui ont envie de faire en sorte que la Belgique gagne la Coupe du monde", a expliqué Loïs Openda.

À un peu plus de deux mois du Mondial, le buteur lensois a confiance en ses chances de sélection et ce malgré la sérieuse concurrence au poste de numéro neuf. "J’aime la concurrence. Elle permet de se donner à fond. Je sais qui est Lukaku, je sais qui sont Divock Origi, Michy Batshuayi, Charles De Ketelaere ou encore Dante Vanzeir, mais je sais aussi qui je suis. Je vais tout faire pour essayer d’être dans l’équipe", a conclu Loïs Openda.