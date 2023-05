Il ne manque donc plus qu’un but à Openda pour rejoindre son illustre aîné. Celui-ci s’est d’ailleurs réjoui des performances du Belge et l’a encouragé via les réseaux sociaux.

"Lens c’est génial, quelle équipe. Loïs Openda plus qu’un but", a écrit Roger Boli qui avait récemment invité Openda à "prendre (son) fauteuil" de buteur.

Auteur de 10 buts lors de ses 8 derniers matches, Openda dispose encore de 4 matches pour égaler et pourquoi pas battre le record de Roger Boli, auteur de 74 buts sous le maillot lensois.