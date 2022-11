Loin des paillettes de la Coupe du monde, l'Italie s'impose en Albanie

L'Italie s'est imposée 1-3 en Albanie, mercredi, en match amical, à Tirana.

L'Albanie a ouvert le score par Ardian Ismajli (16e). L'Italie a renversé la situation en six minutes grâce à Giovanni Di Lorenzo (20e) et Vincenzo Grifo (25e). Grifo réalisait le doublé en seconde période (64e) pour mettre à l'abri l'Italie.

Champions d'Europe, les 'Azzurri' ne disputeront pas la Coupe du monde pour la deuxième fois de suite. Dimanche, jour du match d'ouverture du Mondial, ils joueront une seconde rencontre amicale, en Autriche.

En fin de match (90e+1), le sélectionneur Roberto Mancini faisait monter Simone Pafundi, qui devenait, à 16 ans et 8 mois, le troisième plus jeune débutant de l'histoire de l'équipe nationale italienne et le premier à disputer son premier match pour les 'Azzurri' avant ses 17 ans depuis 100 ans.