Loin de Cannes, Bollywood récompense ses artistes à Abou Dhabi

Au moment du clap de fin du 76e Festival de Cannes, la cérémonie des Oscars indiens s’est tenue samedi à Abou Dhabi pour récompenser les meilleurs films de Bollywood. Ce mastodonte du cinéma indien est le plus prolifique au monde.

La 23e édition du Indian Film Academy and Awards (IIFA), l’une des cérémonies les plus prestigieuses de Bollywood, se tient généralement à l’étranger et depuis 2022 dans la capitale des Emirats arabes unis. La vedette Salman Khan a côtoyé d’autres stars comme Hrithik Roshan, Nora Fatehi, Abhishek Bachchan, Vicky Kaushal, Sara Ali Khan, Kriti Sanon et Jacqueline Fernandez sur le tapis vert, clin d’œil écologique de Bollywood. "L’IIFA représente une ouverture sur la scène mondiale", s’est réjouie l’actrice Jacqueline Fernandez, l’une des plus célèbres à Bollywood. "C’est important pour moi d’être ici pour représenter la communauté (de Bollywood)", a abondé l’acteur indien de 63 ans Boman Irani.

En tête du palmarès figure le film d’aventure fantastique "Brahmastra : Part One – Shiva" mais le prix du meilleur film a été décerné au policier Drishyam de Nishikant Kamat. Comme chaque année, la cérémonie a été ponctuée de plusieurs tableaux spectaculaires avec des dizaines de danseurs sur scène, dont l’une des plus célèbres, la canado-marocaine Nora Fatehi, star montante de Bollywood qui s’est dite "honorée" de participer à l’événement.