Loïc Vliegen sur la retraite de Philippe Gilbert : "Il m’a beaucoup appris, c’est comme un professeur pour moi"

Philippe Gilbert a disputé la dernière course de sa carrière ce samedi après-midi à Valkenburg, aux Pays-Bas, aux côtés d’autres amis coureurs. Parmi eux, Loïc Vliegen, ancien coéquipier de "Phil" chez BMC Racing.

"C’était une priorité pour moi d’être présent pour les adieux de Philippe. J’ai programmé mes vacances en fonction de cet événement. J’avais réservé le week-end pour lui", a expliqué Loïc Vliegen à l’issue du critérium, avant de se confier sur l’importance de Gilbert dans sa carrière : "Je suis arrivé très jeune chez BMC Racing, une grosse formation, et il m’a bien aidé. Rouler pour un leader tel que lui, c’était une belle chose. Il m’a bien intégré dans le groupe lors de ma première année chez BMC. Il m’a beaucoup appris, c’est comme un professeur pour moi".

"On a fait beaucoup de courses ensemble", a poursuivi l’actuel coureur de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, On avait un programme plus ou moins similaire. C’est une personne qui partage facilement son expérience. C’était important pour un jeune comme moi".

Débarqué comme stagiaire au sein de l’équipe BMC en 2014, Vliegen aura passé trois années aux côtés de Philippe Gilbert. "Ça va faire bizarre de ne plus voir Philippe dans le peloton. Il a marqué le cyclisme mondial et belge. C’est quelqu’un qui a un énorme palmarès, peu de coureurs peuvent se targuer d’avoir un tel palmarès dans le peloton", a conclu Loïc Vliegen.