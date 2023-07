Loïc Vliegen : "Il ne faut pas mettre trop de pression sur Biniam Girmay"

Au sein de l'équipe Intermarché, Loïc Vliegen est très proche de Biniam Girmay, le coureur érythréen qui dispute actuellement le Tour de France. Les deux coureurs se sont d'ailleurs entendus au téléphone il y a quelques jours. "Vendredi, il a montré sur une étape qui lui convenait un peu moins comparé aux autres sprinteurs, qu'il était quand même bien présent. Il finit troisième et il aurait peut-être pu faire mieux s’il n’était pas gêné dans le sprint."



Est-ce qu'il manque encore un petit quelque chose à 'Bini' pour s'imposer dans le peloton ? Loïc Vliegen ne le pense pas. "C’est un coureur qui sait vraiment très bien se placer. Quand il est dans ma roue, il sait la tenir très longtemps. Et ce n’est pas donné à tout le monde parce que c’est assez dur de garder une roue. Et dès qu’il la perd, il essaie toujours de venir la rechercher. C’est incroyable la capacité qu’il a à sprinter fort et longtemps." Il poursuit : "Il ne faut pas oublier qu’on est au Tour de France. Il se bat avec les meilleurs sprinteurs du monde. Et il faut toujours aussi un peu de chance dans le sprint. Ce n'est pas forcément toujours le meilleur qui gagne mais celui qui sera le mieux positionné et le plus véloce pour franchir la ligne d’arrivée."



Et de revenir sur les ambitions du coureur érythréen : "Je pense qu'il aimerait décrocher une étape sur le Tour. Il en a déjà eu une au Giro, et il aurait peut-être pu en avoir encore une autre s’il n’avait pas eu son accident sur le podium (ndlr : il s'était blessé en recevant le bouchon d'une bouteille dans l’œil et avait été contraint à l'abandon). Mais le Tour de France, c’est encore un petit cran au-dessus du Giro. Mais je pense qu’il en est capable. Et si ce n’est pas cette année, ce sera peut-être l’année prochaine. Je pense qu’il ne faut pas lui mettre trop de pression non plus. Il est capable de beaucoup de choses et je suis sûr qu’il y arrivera un jour."