Loïc Vliegen garde du corps de Girmay au Giro : "Il est 'chill' et moi je le secoue un peu"

Loïc Vliegen est en quelque sorte le garde du corps de Biniam Girmay en Italie. Sur le vélo, mais aussi en dehors puisqu'ils partagent la même chambre dans les hôtels. "Nous on s'amuse vraiment ensemble, on prend du plaisir. On se connaît pas depuis longtemps mais bizarrement, il y a un excellent feeling entre nous. On se complète bien parce que lui est vraiment 'chill' (ndlr : cool ou décontracté) et moi je suis un peu plus à le secouer et lui dire quand on est en retard, etc. Mais je ne suis pas non plus un stressé dans la vie, donc on se complète bien et on rigole bien ensemble. Sur la route, il a confiance en moi et ne quitte jamais ma roue", confie Vliegen.

"Bini est un coureur qui va vite au sprint, mais il y a sur ce Giro des gars encore plus rapides que lui. Pour nous, l'idéal serait une journée plus difficile et vallonnée qui arrive tout de même au sprint. On avait un plan en tête pour l'étape de Naples, Girmay était là mais il était trop isolé. Il y a encore de belles étapes pour l'aider à briller".