Loïc Nottet : " Si je n’avais pas fait The Voice, je me serais présenté à The Dancer"

"J’ai d’abord été hyper intrigué par le fait que pour une fois, on mette en avant des danseurs et non pas des chanteurs. Un programme TV de danse en Belgique, ce n’est pas commun… Le niveau est très élevé et je suis persuadé que c’est dû au fait qu’il y ait beaucoup de bons artistes en Belgique. Car même si on est un petit pays, on fait beaucoup de bruit et nous sommes très forts ! D’ailleurs, à chaque fois que je dois faire appel à des artistes – chanteurs ou danseurs, j’essaye toujours d’organiser les auditions en Belgique en priorité car j’ai ce besoin de mettre en avant mon pays et nos artistes qui ont été souvent délaissés. C’est grâce à ce genre d’émission qu’on les met en valeur, qu’on les met en lumière. Je trouve ça génial et je suis très fier de ça !"