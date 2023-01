Loïc Nottet s'apprête à sortir son premier roman

Loïc Nottet indique : "Le livre part en impression dès cette semaine. je viens de valider la version finale du roman sur lequel je travaille depuis près de cinq ans : quelle émotion … Si je devais le qualifier, je dirais qu’il s’agit d’une sorte de “dystopie fantastique” : une fiction dont le monde et les personnages me sont venus lors de la composition de mon premier album “Selfocracy” en 2016."

Le chanteur que l'on a pu voir dans Danse avec les stars en dit plus sur cette nouvelle aventure : "Pendant plus de cinq ans de création, mes personnages et leur monde ont beaucoup évolué et ont connu pas mal d’aventures… Il me tarde que ceux qui auront l’envie et la curiosité de s’y plonger découvrent tout cela très bientôt ! Ca a été une aventure extraordinaire pour moi, un tout nouveau monde et aussi un nouveau mode de création qui m’a beaucoup plu : j’espère que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’en ai eu à l’imaginer."

La couverture du livre devrait être visible dans les prochains jours. Sur les sites commerçants, la date de sortie semble être fixée au 9 février, tandis que le titre serait "Les aveuglés".