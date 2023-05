Loïc Nottet révèle avoir eu l'envie de mourir

Loïc Nottet s'est confié au sujet de la dépression et du burn-out dans une interview à l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé "Addictocrate".

Si certains artistes ont déjà fait part de leur dépression comme Stromae ou d'un début de burn-out comme les youtubeurs McFly et Carlito, c'est au tour du chanteur belge Loïc Nottet de s'exprimer à ce sujet.

Dans les colonnes de Ciné-Télé-Revue, celui qui interprète "Million Eyes" déclare : "J'ai frôlé le burn-out à deux reprises. Pendant plusieurs semaines, je n’avais plus goût à rien, j’avais envie de tout arrêter, je ne voulais plus me lever de mon lit ni manger. Je me mets tellement de pression que ça me fatigue énormément mentalement."

Loïc Nottet va même plus loin en évoquant la volonté parfois de mettre fin à ses jours : "Il m’est même déjà arrivé d’avoir envie de mourir. Les gens n’imaginent pas toujours tout le travail qu’il y a derrière un album et un concert."

L'artiste de 27 ans se compare à Stromae dans l'envie de tout faire bien : "Lui et moi, on s’investit tous les deux à 100 % dans nos projets, ce qui nous épuise. On pense à tout : aux clips, aux tenues, à la communication sur les réseaux sociaux. C’est 24 h sur 24, ça ne s’arrête jamais."

Loïc Nottet sera l'invité du 8/9 le jeudi 25 mai 2023 sur La Une et Vivacité.