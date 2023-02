Loïc Nottet puise dans son adolescence avec un premier roman et un single autour du harcèlement

Loïc Nottet était l’invité du 8/9 et du Mug pour une double actualité : la sortie de son premier roman Les aveuglés, et de son nouveau single Danser.

On le connaissait chanteur, danseur et musicien, on le découvre romancier. Habitué à écrire ses chansons, il s’est lancé dans un exercice complètement différent : Les Aveuglés – Le Palais des murmures est son premier roman, édité chez Robert Laffont et distribué dans plusieurs pays.

Ce récit fantastique raconte l’histoire de Nathan, un jeune garçon dont la sœur disparaît mystérieusement. Il semble qu’elle soit victime d’une créature malfaisante appelée Narcisse.