Loïc Nottet : "Je n’arrive jamais à être fier de ce que je fais et ça crée de vraies frustrations"

Loïc Nottet était en direct ce matin dans le Réveil de Tipik pour présenter son nouvel album entièrement chanté en français, "Addictocrate", qui sort à minuit. L’occasion pour lui de partager ce qui a inspiré le titre et le thème de son 3e album.

En 2020, le chanteur belge dévoilait sa première chanson en français, "Mr/Mme". Un véritable cri du cœur, qui a très vite conquis le public avec ses paroles poignantes. En voyant à quel point son titre résonnait auprès de ses fans, il a décidé de réaliser un album très personnel et différent de ses habitudes puisqu’il est entièrement en français.

"J’ai l’impression de me dévoiler encore plus. J’écris 100% mes textes tout seul maintenant donc il y a une certaine liberté à ce niveau-là, et vu que c’est ma langue maternelle, il y a toujours un truc qui se passe quand je chante", a-t-il déclaré à ce sujet à Marco, Lara, François et Audrey.

Pour composer son album, il explique avoir dû faire un gros travail d’introspection. Il a creusé au plus profond de lui-même pour comprendre ce qu’il voulait et ce qu’il attendait dans la vie. "Je me suis rendu compte que j’étais un éternel insatisfait, qui en voulait toujours plus à tous les niveaux de ma vie, que ce soit professionnel ou privé. Je n’arrive jamais à être fier de ce que je fais et ça crée des vraies frustrations".

"Addictocrate" s’intéresse à ce sentiment de toujours vouloir plus. Selon Loïc Nottet, nous sommes constamment entourés par les addictions : les réseaux sociaux, l’alcool, la drogue… Observer cette société et prendre conscience de ce qu’il ressentait lui a suffi pour concevoir son album. "Ça a été comme une évidence du fait que j’en veux toujours plus et parce qu’on est dans une société qui, en nous rendant accroc, nous empêche de vivre pleinement".