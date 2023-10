Loïc Nottet ft. Prizzly, découvrez leur nouveau titre en live sur la scène de CAP48

La grande soirée de CAP48 a encore une fois rassemblé des artistes au grand cœur dans le studio de Liège. Ils sont nombreux ce dimanche 15 octobre à témoigner de leur soutien en musique : Vianney, notre parrain mais aussi Zazie, MC Solaar, Alice on the Roof ou encore l’humoriste Quentin Ratieuville.

On vous propose de revivre la prestation offerte par Loïc Nottet et Prizzly, le producteur de son dernier album "Addictocrate". Les deux artistes sont là pour nous faire découvrir leur dernier titre "Beaux rêves". Une chanson rythmée qui évoque les démons qui surgissent la nuit et nous empêchent de rêver.

Le mariage de ces 2 univers du duo a convaincu le public enthousiaste du Studio 40 et créé à nouveau un moment inédit dans cette soirée de gala hors du commun.

Retrouvez Loïc Nottet en concert les 13 et 14 décembre à Charleroi, les 20 et 21 décembre à Liège, les 22 et 23 décembre à Mons et le 17 février 2024 à Bruxelles.