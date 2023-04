Loïc Nottet dévoile la date de sortie de son troisième album qui sera 100% en français

Le prochain album de Loïc Nottet, "Addictocrate", sortira le 26 mai. Après avoir publié son premier roman "Les Aveuglés – Palais des murmures" en février, le chanteur belge retourne à la musique avec un album qui s’annonce très différent des deux autres.

Il y a quelques mois, Loïc Nottet annonçait sur les réseaux sociaux qu’il venait de finir d’enregistrer son troisième album. "Il reste encore quelques étapes avant de pouvoir vous le partager mais c’est devenu tellement plus concret d’un coup, alors j’avais besoin de vous le dire dès aujourd’hui : merci pour tout ce que vous m’aidez à vivre et à réaliser !", écrivait-il en légende de son post.

Depuis, il a sorti trois singles qui donnent le ton de son album. Des paroles marquantes, rédigées entièrement en français : "Mélodrame", "Danser" et "Je t’haine". Mais les fans attendaient encore des précisions. Hier, le chanteur a enfin annoncé sa date de sortie et son nom : "Après 3 ans de travail, de remise en question, de doutes parfois… "Addictocrate" sera disponible dès le 26 mai prochain et j’espère sincèrement qu’il vous plaira !". Pour accompagner la nouvelle, il a partagé le track d’introduction de l’album "qui porte le nom du projet et qui dépeint quelques-unes des directions de l’album". Le single est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Loïc Nottet présentera plusieurs titres inédits à ses concerts sold-out les 27 et 28 avril au Cirque Royal de Bruxelles. Si vous souhaitez y assister, écoutez ce lundi Le Réveil de Tipik ainsi que Samy et Lou sur Tipik pour tenter de gagner les toutes dernières places !