Loïc Nottet chez Béné pour son roman : "J'ai toujours eu plein d'histoires en tête"

On connaît évidemment très bien Loïc Nottet, le chanteur et showman qui vient d'ailleurs de sortir un nouveau single, français, Danser. Mais il a également une autre actualité, plus inattendu puisqu'il a sorti un premier roman fantastique qui a pour titre Les Aveuglés - Le Palais des Murmures. Premier roman qu'il voit d'ailleurs comme un premier tome pour aller plus loin dans cet univers dont la mise en place a pris plusieurs années ("créer un univers prend du temps") et a démarré alors qu'il composait les chansons de son premier album, Selfocracy, en 2017. "J'ai toujours eu plein d'histoires dans la tête" a-t-il expliqué à Béné lors de son passage en radio ce mardi 7 février.