Loïc Lapoussin (Union Saint-Gilloise) arrêté pour un contrôle d'alcoolémie : "J'ai commis une erreur"

L'Union Saint-Gilloise a annoncé mardi que son joueur Loïc Lapoussin a été arrêté dimanche par la police pour un contrôle d'alcoolémie. "Notre joueur a refusé de coopérer et a été emmené au commissariat pour la suite de la procédure", a écrit la RUSG dans son communiqué.

L'ailier, au club depuis l'été 2020 et international malgache, a dit "être conscient d'avoir commis une erreur". "Je tiens à m'excuser publiquement, ainsi qu'à mes collègues joueurs, au personnel, au conseil d'administration et à toute la famille de l'Union. J'accepterai ma punition ainsi que la sanction supplémentaire imposée par le club", a dit Lapoussin, 1 but et 5 assists toutes compétitions confondues depuis le début de saison.