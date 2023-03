Loïc Lapoussin : "Tous nos concurrents directs ont perdu des points, il fallait gagner"

Sous les yeux de sa fille et de sa femme, le N.94 de l’Union a marqué un but splendide. Le deuxième en quelques jours. "On m’a toujours un peu reproché mes stats. Je pense que depuis la reprise, je les soigne. Tant mieux pour l’équipe. On gagne, c’est le plus important. Je suis en pleine confiance. L’équipe me donne ce dont j’ai besoin. J’essaie de leur rendre à ma manière. Même si ce n’était pas un beau but, cela reste un but. Mais c’est sûr que quand il est beau, ça fait plaisir. Mais le plus important, c’est que l’équipe gagne. Et si je peux soigner mes stats, je prends".