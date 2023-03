"Bini", c’est un talent précoce. Une pépite venue d’Erythrée. Un coureur avec de la dynamite dans les jambes. Loïc Vliegen a pu constater toute l’étendue de ses capacités à l’entrainement.

"C’est impressionnant parfois à l’entraînement" raconte le fidèle équipier de Girmay. "On a déjà passé plusieurs jours en Belgique chez moi. Parfois pour s’amuser, je lui lance le sprint. Et je m’écarte. Moi, je suis à fond et lui, il sprinte encore 30 secondes. C’est une capacité énorme qu’il a à faire des sprints longs. On l’a bien vu au Giro avec ses sprints longs. Les autres craquent et pas lui".

Compagnon de chambre de Biniam Girmay sur presque toutes les courses, Loïc Vliegen connait les petits secrets du leader de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty.

"Bini, on rentre de l’entraînement, il dit : 'Hawey, on va aller dormir ?' Euh… Oui, ça va, je vais essayer mais je ne te promets rien" rigole Loïc Vliegen. "Lui, deux secondes après, il s’endort. Il dort 1h30 et puis, le soir à 22h, il se rendort. Il m’a déjà dit : 'Moi, je n’ai qu’une addiction dans la vie, c’est le sommeil'. Il n’avait pas besoin de me le dire. Je l’avais déjà compris. Mais ça, c’est sa force. C’est un luxe de pouvoir être naturellement comme ça".

Girmay n’a que 22 ans. Il manque encore d’expérience, mais il bluffe son équipier par sa connaissance du terrain

"J’ai l’habitude de prendre le PC le soir avant la course. On étudie un peu le parcours, la direction du vent et les moments clés de la course. Il n’a jamais pris le départ de cette course-là, mais il est déjà au courant du parcours" précise le coureur belge. "Mais je lui dis… 'Comment tu sais alors que tu n’as jamais fait la course ?' Et il me dit : 'A la TV, j’ai déjà vu 5-6 fois cette course. Donc, je sais'. ça m’impressionne parce qu’il voit et il retient. Même rien que par la télé".

Cette année, Loïc Vliegen va épauler Biniam Girmay dans sa quête d’un monument. En 2023, le coureur africain participera à son premier Tour de France, mais il fera aussi Milan-Sanremo, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. L’Enfer du Nord est la course dont il parle le plus à son compagnon de chambre.

"Il a vraiment envie de faire Paris-Roubaix" dévoile Loïc Vliegen. "C’est quelqu’un qui est fort curieux. Motivé. Il a envie de voir à quoi ressemble vraiment cette course. Il me parle souvent de Roubaix. Mais sans pression de résultat. Ça l’intrigue de pouvoir faire une telle course parce qu’il la voit à la télé. Il trouve cela impressionnant. Et il a très envie d’y participer. Je pense que c’est une course où il va prendre beaucoup de plaisir".