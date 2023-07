Loi sur la restauration de la nature : des activistes de 6 pays européens présents à Strasbourg

Leur argument est que la nature européenne est en danger, avec plus de 80% des habitats de l’UE en mauvais état. Pourtant, des écosystèmes sains sont essentiels à la sécurité alimentaire, à la lutte contre le changement climatique et au maintien de la biodiversité. C’est pourquoi l’UE doit adopter la loi sur la restauration de la nature, qui vise à restaurer au moins 20% des terres et des mers dégradées d’ici à 2030 et toutes les zones nécessitant une restauration d’ici à 2050.

Les preuves scientifiques sont claires : la sauvegarde d’écosystèmes sains est essentielle pour stocker et séquestrer le carbone et pour enrayer la perte de biodiversité en restaurant la nature, ce qui renforce la résilience de l’Europe tout en luttant contre le dérèglement climatique et en l’atténuant. Pourtant, les députés européens conservateurs, avec le soutien de certains libéraux, font tout ce qu’ils peuvent pour retarder, empêcher et affaiblir les obligations de restauration de la nature en Europe.