Loi sur l’interdiction de manifester : pourquoi les syndicats manifestent-ils ce jeudi à Bruxelles ?

Plus largement, le projet de loi s’intitule "projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus punitive".

C’est l’un des points de ce projet qui posent problème aux syndicats et à diverses organisations civiles. Le texte prévoit qu’un juge pourra imposer une interdiction de manifester à des auteurs de dégradations, par exemple en marge d’une manifestation, ou de violences, par exemple envers des policiers.

Les opposants au projet redoutent qu’il permette aussi de restreindre le droit de manifester.

Début juillet, le texte a été approuvé par la commission de la Justice de la Chambre. Il reste à le voter en séance plénière. C’est là que les syndicats et les organisations civiles opposées au projet espèrent que certains partis de la majorité renonceront à donner leur feu vert.