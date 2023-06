Loi "stop féminicide" : "C’est une loi historique parce qu’elle permet de mettre un cadre pour lutter contre les violences faites aux femmes"

Forcément quand on définit mieux un problème, on le comprend mieux et donc on l’appréhende mieux.

Cette nouvelle loi comporte différents aspects. La prévention, l’accompagnement des différents corps de sécurité, mais il y a un aspect juridique qui avait longtemps fait débat. Le féminicide, c’est tuer une femme parce qu’elle est une femme. Où en est-on juridiquement ? Le terme n’est toujours pas dans le Code pénal. Comment la nouvelle secrétaire d’État à l’Égalité des chances et à la Diversité définit-elle ce terme ?

Marie-Colline Leroy confirme que la question s’est posée de savoir s’il fallait travailler via le Code pénal ou via une loi-cadre. L’avis des experts est qu’il était plus pertinent de travailler via la loi-cadre pour mieux définir ce terme. "Et ça, c’est le premier élément de cette loi, c’est de dire, forcément quand on définit mieux un problème, on le comprend mieux et donc on l’appréhende mieux."

Ensuite, il faut pouvoir analyser les mécanismes qui précèdent le féminicide. Un féminicide "n’arrive pas de manière abrupte. Il y a toute une série de signaux qui, mi bout à bout, montrent qu’il y a un risque".

Enfin, le dernier volet, est de faire en sorte d’étudier les féminicides et former les magistrats sur cette base. Cela doit permettre, lors de l'accueil des victimes potentielles et qu'il y a un risque, qu'il soit détecté afin de mettre en place "des actions très concrètes comme l’alarme antirapprochement, la prévention et la gestion des risques".

L’alarme anti rapprochement

Rappelons que l’alarme anti rapprochement est un outil qui, lorsqu’il y a un problème, une personne, un partenaire ou un ex-partenaire (dont on sait qu’il y a un risque de violence) est à proximité, ou lorsqu’il y a un danger, permet via un smartphone, d’appeler la police pour qu’elle puisse intervenir très rapidement.

Marie-Colline Leroy ajoute que des "mesures de protection, d’éloignement temporaire sont aussi prévues, et par exemple, les centres d’accueil de femmes victimes de violence vont être renforcées".