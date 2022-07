Loi pandémie, Covid Safe Ticket, vaccination : que reste-t-il de nos données ?

Cette situation est inquiétante et pourrait jouer un rôle clé dans des négociations intercommunautaires selon Elise Degrave : "Quand il va falloir récupérer les informations des Wallons et des Bruxellois, si elles sont en Flandre, ça pourrait servir de monnaie d’échange. Je ne dis pas non plus que c’est ça que certaines personnes ont en tête, mais c’est techniquement possible. Or, ce qui est techniquement faisable n’est pas nécessairement démocratiquement acceptable."

La gestion des bases de données personnelles est aujourd’hui devenue un enjeu démocratique majeur. Elle doit être encadrée par un cadre légal strict et transparent. La crainte aujourd’hui, c’est de ne plus rien comprendre à leur fonctionnement et qu’elles échappent ainsi au contrôle démocratique.