Loi européenne de restauration de la nature : Zuhal Demir (N-VA) demande encore des clarifications sur la position belge

La proposition sur la restauration de la nature, présentée par la Commission il y a un an, contient des objectifs et obligations contraignants pour rétablir différents types d’écosystèmes, dont des conditions et des délais pour la mise en œuvre de mesures visant à atteindre un état de conservation favorable pour les espèces et les habitats sur le long terme. Elle a suscité une levée de boucliers de la droite en Europe, qui y voit une menace pour le développement de projets économiques et industriels, pour les agriculteurs et pour la sécurité alimentaire. Après que la Flandre a fait connaître son opposition au projet, le Premier ministre Alexander De Croo a réclamé une "pause" dans les réglementations environnementales, un appel dénoncé par les ailes socialiste et écologiste de son équipe.