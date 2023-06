Il prévoit des objectifs contraignants pour restaurer les écosystèmes dégradés. "Cette restauration permettra d’accroître le piégeage et le stockage du carbone, contribuera à réduire l’impact des catastrophes naturelles et, en fin de compte, sera bénéfique pour l’emploi et la sécurité alimentaire", soulignent les grands instituts européens de sciences naturelles. Mais le texte est combattu par le plus grand parti du Parlement européen, le PPE, qui y voit une menace pour le développement de projets économiques et industriels, ainsi que pour les agriculteurs et la sécurité alimentaire.