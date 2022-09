Loi de 1996, prix de l’énergie, pouvoir d’achat : pourquoi les syndicats manifestent ce 21 septembre

Le front commun syndical a appelé à une manifestation nationale pour la défense du pouvoir d’achat ce mercredi. Un rassemblement est prévu vers 10 heures place de la Monnaie, avant un déplacement jusqu’au Mont des arts et le siège de la FEB. Le tout avant le démarrage prochain des négociations interprofessionnelles, entre patrons et syndicats… Le contexte social est largement explosif.

Une fois de plus, la manifestation de ce mercredi a pour but la réforme de la loi de 1996 sur la compétitivité et les salaires. Révisée en 2017, les syndicats estiment qu’elle étrangle les négociations en limitant trop la marge de progression des salaires au regard des pays voisins. Leur crainte est donc de ne rien avoir à négocier lors du prochain round de discussion interprofessionnelle à l’automne 2023-2024.