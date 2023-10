Loi "anticasseurs": le PS coincé entre PTB et FGTB

De mobilisation en mobilisation, les critiques ne cessent de s’amplifier sur quelques articles cachés dans le vaste projet de loi visant à "rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme", certes porté par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) mais validé par l’ensemble des composantes du gouvernement fédéral.

Des critiques depuis le début

Si au sein du gouvernement, on ne s’est guère ému initialement de certaines dispositions prises dans ce projet de loi, plusieurs organisations ont assez vite marqué des inquiétudes.

En février dernier, l’Institut Fédéral pour la Protection et la Promotion des Droits Humains, organisme officiel, émettait un avis où il concluait : " S’agissant d’un fondement de notre société démocratique, la liberté de manifester ne peut pas être restreinte à la légère et ne peut en tout état de cause l’être que dans des circonstances très limitées. Le projet de loi soulève de sérieuses questions, en particulier concernant la nécessité de la peine proposée. Au regard de ces objections et réflexions fondamentales, l’IFDH n’a d’autre choix que d’émettre un avis défavorable au sujet du texte tel qu’il est formulé actuellement. "

Dans la foulée, syndicats (chrétien, socialiste et libéral), la Ligue des Droits Humains ou des organisations comme Amnesty International, Greenpeace ou le CNCD tiraient la sonnette d’alarme auprès des partis de la majorité dont le PS et Ecolo.

De son coté, la FGTB alertait le Parti Socialiste, sans guère de résultat.

Malaise politique

Le projet de loi n’en poursuivait pas moins son petit bonhomme de chemin législatif. Certes, socialistes et écologistes obtenaient quelques aménagements avant le vote en commission de la Justice. Insuffisants, pour ses détracteurs, de plus en plus nombreux. Trop tard pour PS et Ecolo, tenus par la loyauté fédérale et surtout l’avis favorable émis tant au sein du conseil des ministres qu’à la Chambre.

La FGTB montait aux barricades face à la gauche de la coalition fédérale et le PTB ne pouvait que souffler sur les braises.

"Pour savoir si c’est une régression de 10 mètres ou de 100 mètres, on s’en fiche, c’est une régression", tonne le président de la FGTB, Thierry Bodson. "Les écologistes et les socialistes ne peuvent pas voter une loi qui est une régression", enchaîne-t-il.

La pression est désormais maximale, singulièrement sur le Parti Socialiste malmené dans les sondages. Voilà le PS réduit à choisir entre le soutien de la FGTB et le soutien que le parti apporte à un projet libellé libéral.

La gauche gouvernementale se cache pour l’instant derrière un avis à rendre du Conseil d’État ; mais bien vite tout cela sera emporté par la tempête qui menace.

@PhWalkowiak