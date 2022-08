Logitech se lance sur le marché des consoles en partenariat avec Tencent

Plus connu pour ces accessoires gaming et multimédia (dont une récente collection non genrée), le constructeur suisse va prochainement s’attaquer à l’univers des jeux vidéo de manière plus directe en proposant une console portable dédiée au cloud gaming.

Conçue en partenariat avec le géant Tencent, et développé avec l’aide de Microsoft et Nvidia, cette console viendra se frotter à la Switch de Nintendo et au Stream Deck de Valve sur le marché des portables.

Cette nouvelle machine, qui devrait arriver avant la fin de l’année, “combinera l’expertise matérielle de Logitech G à l’expertise dans les services logiciels de Tencent”, selon le communiqué de presse. Elle prendra en charge des services cloud tels que Xbox Cloud Gaming et le NVIDIA GeForce Now.

“Ayant grandi en jouant à des jeux vidéo, l'idée de pouvoir diffuser et jouer à des jeux AAA presque partout est super excitante, et nous sommes impatients de montrer à tout le monde ce sur quoi nous avons travaillé”, a déclaré Ujesh Desai, directeur général de Logitech G.

À l’heure actuelle, les spécificités techniques de la console, ainsi que son prix et la date de lancement ne sont pas encore connus.