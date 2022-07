Logitech dévoile une gamme d’accessoires “non genrés et inclusifs”… mais plus chers

Connaissez-vous la “Pink Tax”, du nom donné à cette augmentation de prix touchants des produits destinés aux femmes ? Pour un produit similaire (un rasoir, par exemple), la version prétendument destinée aux femmes (souvent de couleur rose) sera généralement plus chère que la version “homme.”

C’est en quelque sorte ce qu’il se passe avec la nouvelle gamme d’accessoires signée Logitech. Le constructeur a dévoilé une collection d’accessoires Aurora qui se veut “non genrée et inclusive.” On y retrouve des claviers, des souris ou encore des casques, “qui tiennent compte des différences entre les sexes, axés sur le confort, l’accessibilité et le caractère ludique”, comme l’explique Ujesh Desai, vice-président et General Manager de Logitech G (la division gaming de l’entreprise suisse).

Concrètement, Logitech a pris en compte plusieurs paramètres avant de concevoir ces accessoires. Comme la longueur des cheveux, le port de lunettes ou encore la présence de boucles d’oreilles pour les casques (ce qui pose la question : mais alors, pour qui sont conçus les casques traditionnels de la marque ? Pour les joueurs à la vision parfaite ?)