Logistics Nivelles : nouveau blocage entre syndicats et direction dans la phase 1 de la loi Renault

"La direction campe sur ses positions et souhaite absolument clôturer la phase 1 de la loi Renault. Les réunions se poursuivent et se ressemblent. Franchement, il nous semble que la direction essaie par tous les moyens de faire capoter ces réunions […] Notre sentiment est que la direction n’a plus besoin du site de Nivelles, que quoi qu’il arrive, l’intention de fermeture se confirme et qu’elle ne souhaite absolument pas prendre ses dispositions pour la fin des activités", indique le tract d’information distribué par les syndicats aux travailleurs du site nivellois.

Pour le permanent FGTB Pascal Strube, il n’est pas question de clôturer la phase 1 de la loi Renault, dont l’objectif est de permettre aux syndicats de poser des questions, de recevoir des réponses de la direction et sur cette base, de formuler des propositions pour sauver des emplois.

"On ne nous a pas encore prouvé, depuis septembre, que le site de Nivelles est moins rentable que d’autres dépôts de Kuehne + Nagel. Nous n’avons pas sauvé le moindre emploi, vu que la direction veut fermer complètement le site et ne revient pas là-dessus", indique le permanent FGTB.

Pour la CNE, le permanent Didier Lebbe confirme l’impression d’une volonté de la part de la direction de pousser les travailleurs à la faute pour s’en tirer à moindres frais. "Nous voulons un plan social consistant pour les travailleurs, et nous sommes face à une multinationale dont les propositions ressemblent à celles d’une entreprise en difficulté", affirme Didier Lebbe.