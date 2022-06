Logistics Nivelles : les trois syndicats signent le plan social, mais il resterait un doute sur la date de fermeture

C’est ce matin que direction et syndicats se réunissaient chez Logistics Nivelles pour la signature du plan social. Ce dernier, qui cadre la fermeture du site et les licenciements, avait été approuvé par 68,3% du personnel plus tôt dans la semaine.

Il restait une incertitude quant à l’attitude du syndicat libéral (CGSLB), représentant une quarantaine de travailleurs du site. Mais, finalement, à l’instar de la FGTB et de la CNE (syndicat majoritaire sur le site), les bleus ont bien apposé leur signature sur le document.

"Nous aurions souhaité une date de fin claire", explique cependant Barbara Leduc, permanente CGSLB. "Ici, il est indiqué que l’activité se poursuivra jusqu’au 30 juin 2023 maximum, avec des dates de fin envisagées : fin septembre 2022 pour le sec et fin octobre 2022 pour le frais." Selon elle, cette incertitude place les travailleurs dans une situation inconfortable pour leurs recherches d’emplois. Un flou qui n’inquiète cependant pas la CNE. "La direction se ménage une solution en cas de force majeure, mais le site fermera bien fin d’année, il est d’ailleurs déjà à louer à partir de cette date.", explique Didier Lebbe, permanent CNE.

Les premiers licenciements auront donc lieu cet été, ainsi que la mise en place d’une cellule pour l’emploi, gérée par le Forem, afin d’aider les travailleurs à trouver un nouvel employeur.