Logistics Nivelles : les syndicats s’apprêtent à déposer plainte contre la décision de la direction d’enterrer la phase 1 du plan Renault

Rien ne va plus entre direction et syndicats de Logistics Nivelles, un des centres de distribution des produits destinés aux magasins Carrefour.

La semaine dernière, la maison mère (le groupe Kuehne + Nagel) a annoncé en conseil d’entreprise ordinaire vouloir mettre fin à la phase 1 du plan Renault, contre la volonté des trois syndicats. Pour rappel, les représentants du personnel veulent poursuivre les négociations dans l’espoir d’améliorer le plan social des 549 travailleurs menacés de licenciement. Pour ceux-ci, " la décision unilatérale de la direction d’enterrer subitement la phase d’information et de consultation est inacceptable ".

CNE, FGTB et CGSLB évoquent un "fait très rare et totalement injustifiable". Le front commun syndical compte introduire prochainement une plainte. Le recommandé sera envoyé à la direction du groupe logistique, au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, ainsi qu’au Forem.

Des syndicats furieux

"C’est inadmissible, pour un plan Renault, de forcer l’arrêt d’une phase 1 alors qu’il y a encore des questions primordiales et essentielles à poser ", affirme Barbara Leduc, permanente CGSLB.

"On veut pouvoir se donner les moyens de négocier un plan social qui soit acceptable par l’ensemble des travailleurs, ce qui n’était pas vraiment le cas jusqu’à présent ", souligne Philippe Dumortier, représentant FGTB.

Suspicions syndicales

Le groupe n’a pas réagi à nos demandes d’interview. Mais on sait depuis longtemps que le climat est tendu entre les deux parties. Selon les syndicats, l’empressement de la multinationale s’expliquerait notamment par le besoin de rapatrier rapidement à Nivelles les produits frais d’un autre dépôt du groupe, le dépôt de Tessenderlo (Limbourg). "Nous avons entendu que la chaîne du froid n’était pas respectée à Tessenderlo", explique Barbara Leduc, permanente CGSLB. "Ce site n’est pas un site réfrigéré. Il ne convient pas au maintien du frais, comme la viande, le poisson, les légumes frais, etc… Or, avec la hausse des températures, cela devient inquiétant. Ils ont installé des bâches, avec des ventilateurs pour refroidir les espaces. Mais ces espaces sont trop volumineux et ne sont donc pas conformes pour le frais".

D’autres témoignages vont dans le même sens. "Nous avons des informations venant de chauffeurs qui sont allés sur le site de Tessenderlo et qui nous disent qu’il y a eu une descente de l’Afsca", affirme Ali Haïdar, de la CNE. "C’est la raison pour laquelle les produits frais doivent revenir sur le site de Nivelles, équipé pour entreposer les produits frais".

Contacté par nos soins, l’Afsca n’a pas confirmé l’information. Mais les syndicats s’interrogent. Car ils ont appris que la direction de l’entreprise compte recourir à des sous-traitants externes pour assurer le traitement des produits frais à Nivelles, et ce, au détriment des travailleurs de Logistics.

Victimes collatérales

De leur côté, les 116 chauffeurs de la société Supertransport, victime collatérale de la crise chez Logistics Nivelles, se sont réunis en assemblée générale vendredi. Pas d’actions de protestation à ce jour, mais une grande inquiétude, là aussi, pour leur propre plan social. Les prochaines semaines risquent d’être très tendues.